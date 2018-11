A.P. Møller Holding, der er storaktionær i Danske Bank, kræver en ny bestyrelsesformand til banken.

Ole Andersen er snart fortid som bestyrelsesformand i Danske Bank, der har stået i spidsen for banken siden 2011.

Storaktionæren A.P. Møller Holding har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor den vil foreslå to nye kandidater til bestyrelsen.

A.P. Møller Holding foreslår, at Karsten Dybvad afløser Ole Andersen som formand for bestyrelsen. Han er i dag direktør for Dansk Industri.

'Der skal nye ledelseskræfter og forandringer i bestyrelsen for, at Danske Bank kan styrke sin position som en ledende nordisk bank,' siger Robert Uggla, direktør for A.P. Møller Holding, i en pressemeddelelse.

Ud over Karsten Dybvad foreslår selskabet Jan Thorsgaard Nielsen som nyt medlem af Danske Banks bestyrelse.

Han er i dag investeringsdirektør for A.P. Møller Holding.

