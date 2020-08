Hos Old Irish Pub har man valgt at indføre nye tiltag i kampen for at få lov til at åbne sine 22 danske klubber helt op.

Faktisk har de indført 10 nye restriktioner, som skal beskytte deres gæster - fordi situationen er desperat.

»Vi taber penge hver dag. Det er blevet blødt lidt op af statens hjælpepakker og den åbning, der trods alt har været. Men hvis der ikke sker noget mere inden for relativt kort tid, må vi overveje, om vi skal begynde at fyre medarbejdere,« siger Peder Blak til Børsen.

Han fortæller til avisen, at de indfører det nye tiltag som et led i, at man får åbnet natklubberne helt op i Danmark, som man har set det ske i Norge og Finland.

Beværtninger må holde åbent til midnat I midten af maj blev det muligt for beværtninger at åbne igen, dog med flere forbehold: Det har ikke været tilladt, at holde åbent efter midnat, hvis man serverer mad, drikke eller tobak.

Det var ikke tilladt for barer og lignende at have deres sted indrettet, så det opfordrede til dans og tæt samvær.

Desuden skulle beværtninger have to kvardratmeter at gøre godt med per person.

'Norge og Finland har vist, at genåbningen godt kan lade sig gøre, så længe der er kontrol både inde og ude. Nu har vi været en stor del af genåbningen i de to lande, og derfor vil vi gerne benytte de gode erfaringer til at indføre lignende initiativer herhjemme,' siger Peder Blak i en pressemeddelelse og uddyber:

'Vi lægger ovenikøbet ekstra initiativer oveni for at imødekomme vores gæster. Med fokus på sikkerhed og sund fornuft kan der altså også åbnes op for nattelivet i Danmark.'

The Old Irish Pub har også barer i både Norge og Finland. Tilsammen har firmaet 14 pubber i de to lande.

De 10 krav, de stiller, gælder både gæster og ansatte. Eksempelvis skal deres medarbejdere testes for corona hver 14. dag, ligesom at alle ansatte skal bære mundbind.

Administrerende direktør for The Old Irish Pub, Peder Blak.

Af gæsterne kræves der desuden, at man har downloadet smittesporings-appen, at man ikke kan få lov at betale med kontanter, og der vil vil være begrænsninger for, hvor mange, der kan lukkes ind.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte tirsdag, at det er muligt, man vil vente med at åbne helt for nattelivet, afhængigt af hvad myndighederne vejleder om.

»Du hører jo Kåre Mølbak (faglig direktør i Statens Serum Institut, red.) i dag sige, at det vil være uforsvarligt at gå videre med en stor genåbning af nattelivet. Hvis det er myndighedernes anbefaling, kommer vi ikke til at foreslå det,« sagde han tidligere på ugen til DR.