- Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for de studerende, siger universitetsdirektør.

København. Hvis ikke der bliver fundet en løsning på overenskomststridighederne i Forligsinstitutionen, kan det have alvorlige konsekvenser for studerende på de danske universiteter.

- Hvis en lockout træder i kraft, vil det betyde, at vi stort set lukker helt ned. Der vil kun være chefer og tjenestemænd til stede, siger universitetsdirektør på Roskilde Universitet Peter Lauritzen.

Mens en strejke primært vil ramme universiteternes administrative personale, vil en lockout ramme dem, der er ansat til at forske og undervise.

Derfor vil en lockout sætte en stopper for både undervisning, eksamener og forskning på universiteterne.

- Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for vores studerende, hvis det bliver en længerevarende lockout.

- Lige nu er vi i gang med at få styr på alt det praktiske i forhold til personale, løn, bygninger og ikke mindst de studerende i forhold til undervisning og eksamener, siger Peter Lauritzen.

Også Aarhus Universitet er begyndt at forberede sig på en eventuel konflikt.

- Vi håber stadig på, at parterne finder en løsning, men vi er begyndt at forholde os til, hvilke funktioner der er nødvendige at få undtaget, så eksempelvis forsøgsdyr overlever en konflikt, siger universitetsdirektør på Aarhus Universitet Arnold Boon.

Det er heller ikke uden betydning, hvornår en eventuel konflikt bryder ud. Hvis forligsmanden vælger at udskyde den, vil den i højere grad kunne påvirke eksamener frem for undervisning på blandt andet Roskilde Universitet.

Det gør situationen sværere for de forskellige ledelser på universiteterne, fordi uvisheden påvirker muligheden for at forudse eventuelle konsekvenser.

Arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Bent Greve er ikke synderligt bekymret for hverken ansatte eller studerende.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at få store konsekvenser, fordi universiteterne formentlig ikke vil være lukkede i mere end et par dage, før der kommer et folketingsindgreb.

- Der kan gå et par dages undervisning tabt, men jeg tror ikke, at det vil påvirke sommerens eksamener, siger Bent Greve.

På Syddansk Universitet forbereder de sig på konflikt og er ved at danne et overblik, oplyser universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Københavns Universitet har ikke ønsket at kommentere, da ledelsen afventer information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/