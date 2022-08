Lyt til artiklen

Danmarks største energiselskab Ørsted planlægger at stoppe afbrændingen af kul i foråret 2023, og det kan ramme de danske forbrugere hårdt.

Det skriver finans.dk, der har talt med flere eksperter, som kritiserer Ørsteds klimaplan.

»Det vil simpelthen være ansvarsløst at lukke elproduktionskapacitet i løbet af 2023. Vi kan se, at markedet forventer absurd høje elpriser igennem hele 2023, så det er helt galt, hvis Ørsted lukker ned for kulkraft i Danmark,« siger Anders Houmøller, administrerende direktør i Houmøller Consulting og tidligere direktør for den nordiske elbørs Nord Pools danske kontor til finans.dk.

B.T. kunne torsdag beskrive, hvordan danske elkunder i forvejen går en dyr vinter i møde, når det kommer til el- og gaspriser.

»Det er helt vilde priser, vi oplever. Det er meget høje tal. Her onsdag morgen er elprisen den højeste nogensinde. Det er en pris, der svarer til 6,65 kroner pr. kWh,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank.

For en gennemsnitlig familie, som bruger 4.000 kWh om året, svarer det til at betale 2.200 kroner om måneden for el.

For et år siden var prisen 800 kroner.

Louise Aggerstrøm Hansen forventer ikke, at priserne vil falde foreløbigt, og nu kan det altså tyde på, at regningen får endnu et skub opad, hvis Ørsted udfaser afbrændingen af kul som planlagt.

Årsagen til de høje gas- og elpriser skyldes ifølge energianalytiker ved Green Power Danmark, Kristian Rune Poulsen, den igangværende energikrise med Rusland.

»Vi prøver at gøre os fri fra russisk gas, mens russerne presser os ved at skrue ned for gasforsyningen hurtigere, end europæerne er klar til, og det er det, der har givet de høje gaspriser,« forklarer han:

»De høje gaspriser smitter af på de andre energimarkeder. Vi bruger også gas til at lave el med, og derfor har vi også enormt høje elpriser lige nu. Tidligere sagde man, at det var meget høje elpriser, når strømmen kostede 60 øre, men nu er vi oppe på tre-fire kroner pr. kWh inden afgifter.«