Ørsted har gang i et havmølleprojekt i Taiwan. Nu har virksomheden vundet auktion, der betyder flere møller.

København. Danske Ørsted skal opføre yderligere 920 megawatt havvindmøller i Taiwan.

Virksomheden har fredag haft succes ved en auktion for havvindmøller, og det betyder, at energiselskabet nu har vundet retten til at opføre yderligere 920 megawatt havvind, skriver Ritzau Finans.

Det fremgår af en meddelelse fra det taiwanske energiministerium, som oplyser, at sejren gælder for to af selskabets Changhua-projekter.

Ørsted bekræfter i en meddelelse til fondsbørsen auktionssejren, som betyder, at det danske energiselskab nu har en samlet havvindsportefølje på 1820 megawatt.

- Efter et meget konkurrencepræget auktionsforløb er vi glade for at kunne tilføje yderligere værdiskabende kapacitet i Changhua. Dagens resultater er lovende for Taiwans omstilling til vedvarende energi, siger Martin Neubert, der er direktør for Ørsteds vindforretning, i meddelelsen.

- Resultatet af auktionen viser endnu engang, at når regeringer opstiller ambitiøse udbygningsmål og skaber stabile, gennemsigtige og gode rammevilkår, vil havvindindustrien levere resultater.

Der var i alt mulighed for at vinde 1664 megawatt i tildelingsrunden, der er den anden af sin slags inden for de seneste måneder i Taiwan.

Det bekræftede det taiwanske energiministerium over for Ritzau Finans, inden resultatet blev offentliggjort.

Det danske energiselskabs i alt fire mulige projekter ved den taiwanske kyst ved Changhua County ventes at nå en samlet kapacitet på 2,4 gigawatt.

Det er tidligere kommet frem, at Ørsted planlægger at installere mellem 218 og 301 vindmøller for at nå den mængde.

Energiselskabet, der tidligere var kendt som Dong Energy, har allerede indgået flere aftaler med lokale selskaber om udviklingen af projekterne i Taiwan.

Her annoncerede koncernen allerede i 2016, at det ville etablere et kontor for at undersøge mulighederne for havvind.

I januar sidste år indgik selskabet desuden en aftale om at købe 35 procent af det taiwanske havvindprojekt Formosa I ud for Maoli County fra den lokale udvikler Swancor Renewable.

Det er det første havvindmølleprojekt i Taiwan, og i starten af juni oplyste Ørsted, at det nu har sikret sig finansiering til en større udvidelse af projektet.

/ritzau/