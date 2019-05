Havvindmølleparker udgør en stadig voksende del hos Ørsted, der bliver grønnere i sin produktion.

Ørsted fortsatte sin omlægning mod en grønne energiproduktion fra starten af 2019, hvor andelen af såkaldt grønt produceret varme og energi steg fra 68 procent til 80 procent, men hvor Ørsted også samtidig hentede et mindre driftsoverskud sammenlignet med sidste år.

Nogle engangseffekter betød, at starten på 2018 blev ekstraordinært godt, og det er det ikke lykkes Ørsted at gentage.

Driften før renter, skatter og goodwill-afskrivninger har i 2019's første tre måneder givet et overskud på 5,1 milliarder kroner. Det er 400 millioner kroner mindre end samme periode sidste år.

Direktør Henrik Poulsen hæfter sig ved, at et nøgleelement i Ørsteds fremtid - driften og udvikling af vindmølleparker - i de første tre måneder i år er vokset med 13 procent til et driftsoverskud på 3,6 milliarder kroner.

Trods det skrumpende overskud på driften har Ørsted i årets første tre måneder haft et resultat efter finansielle poster på 2,6 milliarder kroner.

/ritzau/