Stigende renter og droppede projekter koster energimastodonten Ørsted milliarder.

Den danske udvikler af havvindmølleparker, Ørsted, stopper udviklingen af sine amerikanske havvindprojekter, Ocean Wind 1 og 2. Det oplyser den danske energimastodont i selskabets delårsrapport for de første ni måneder af 2023. Her står det klart, at Ørsted har tabt 19,9 mia. kr. i årets første ni måneder.

Ørsted foretager nedskrivninger på 28,4 mia. kr.

Det skal ses i lyset af, at Ørsted 29. august 2023 meddelte, at man forventede nedskrivninger af sin portefølje i USA på op til 16 mia. kr.

Situationen har imidlertid ændret sig, oplyser Ørsted i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal.

Det skyldes yderligere negative udviklinger på de amerikanske havvindprojekter som følge af negative indvirkninger fra forsyningskæder, stigende renter og den manglende OREC-justering (Offshore Renewable Energy Certificate) på Sunrise Wind.

Ørsted har med egne ord »ændret sit syn på visse forudsætninger, herunder realisering af tax credits og timingen af og sandsynligheden for at opnå endelige byggetilladelser. Desuden har stigninger i de lange renter i USA yderligere forringet business casen.«

Det vil ramme Ørsted driftsresultat for fjerde kvartal, at Ørsted ikke går videre med Ocean Wind 1-projektet.

Det skyldes, at hensættelsen vedrører potentielle kontraktmæssige annulleringsomkostninger, der ikke allerede er dækket af nedskrivningerne. Ørsted nuværende vurdering er, at hensættelsen vil udgøre ca. 8-11 mia. kr.

Ørsteds forventning til driftsresultatet er med egne ord, at »det tidligere udmeldte EBITDA for 2023 uændret på 20-23 mia. kr., når man ikke medregner hensættelsen på ca. 8-11 mia. kr. vedrørende Ocean Wind 1.«

Ørsted forventer færre bruttoinvesteringer for 2023. Det er en konsekvens af ændrede tidsplaner på tværs af dets projektportefølje samt de ophørte investeringer i Ocean Wind 1. Det betyder, at Ørsteds bruttoinvesteringer for 2023 nu ventes at udgøre 40-44 mia. kr., hvilket er en reduktion på 4 mia. kr.