En havvindmøllepark fra danske Ørsted skal forsyne en halv million husstande i New Jersey med grøn energi.

Det danske energiselskab Ørsted er blevet valgt som foretrukken tilbudsgiver til New Jerseys første havvindmøllepark.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Martin Neubert, der er koncerndirektør og administrerende direktør for Ørsted Offshore, er glad for, at Ørsted har trukket sig sejrrigt ud af kapløbet med selskabets havvindmølleprojekt Ocean Wind.

- Siden Ørsted udviklede verdens første havvindmøllepark i 1991, har vi været frontløbere i branchen i forhold til at gøre havvind til en konkurrencedygtig grøn energikilde i stor skala.

- Vi ser frem til at opføre Ocean Wind, der bliver den første havvindmøllepark i USA på over 1 gigawatt, og som vil bidrage væsentligt til guvernør Murphys ambitiøse mål for vedvarende energi, siger han i en pressemeddelelse.

Demokraten Philip D. Murphy er guvernør i New Jersey.

Ocean Wind kommer til at ligge ud for Atlantic Citys kyst og bliver New Jerseys første store havvindmøllepark. Hvis Ørsted træffer en endelig investeringsbeslutning, forventes parken at stå færdig i 2024.

Parken vil forsyne mere end en halv million husstande i New Jersey med grøn energi.

/ritzau/