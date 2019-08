Energiselskabet Ørsted fortsætter med at vokse sin forretning for havvind, hvor USA er et stort fokusområde.

Energiselskabet Ørsted har haft fremgang i årets første seks måneder. Produktion af strøm fra nye vindmølleparker trækker op i resultatet.

Selskabets driftsoverskud før af- og nedskrivninger er steget med to procent til 8,76 milliarder kroner. Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Ørsted fortæller, at indtjeningen fra selskabets havvindmølleparker er steget med 18 procent det seneste år.

Administrerende direktør Henrik Poulsen fremhæver, at selskabet på det seneste har sat et par solide aftryk i USA. Det vurderes som et af fremtidens store vækstmarkeder.

I juni fik Ørsted en stor ordre i delstaten New Jersey. Og i juli gik selskabet videre i forhandlingerne om en kontrakt i nabostaten New York.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har fået tildelt disse projekter, og som pionerer i den globale havvindindustri er vi godt på vej til at nå vores ambition om en havvindkapacitet på 15 GW (gigawatt, red.) inden udgangen af 2025, siger Henrik Poulsen i en kommentar til regnskabet.

/ritzau/