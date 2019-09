Det danske energiselskab Ørsted har solgt sin eldistributionsforretning, Radius, til den andelsejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE.

Det oplyser Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen.

Foruden Radius afhænder Ørsted i handlen også sin privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE.

Det samlede salg er sket for 21,3 milliarder kroner på kontant og gældfri basis.

»Det er svært at styre begejstringen en dag som i dag.«

»Med købet har vi skabt et historisk stærkt udgangspunkt for SEAS-NVE. Vi bliver ikke blot større, men vigtigst af alt stærkere,« siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør hos SEAS-NVE, i en pressemeddelelse.

Ørsteds salg hænger sammen med, at der i juni sidste år blev truffet en beslutning i selskabet om, at Ørsted på lang sigt ikke var den bedste ejer af aktiviteterne.

»Med Ørsteds globale ekspansion inden for vedvarende energi er vi ikke længere den rette ejer af Radius og den danske privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.«

»Vi er derfor glade for at indgå en aftale med SEAS-NVE, som er Danmarks næststørste forbrugerejede forsyningsselskab, om at købe disse forretninger,« siger Henrik Poulsen, administrerende direktør hos Ørsted, i fondsbørsmeddelelsen.

