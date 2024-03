Ørsted tabte 20,2 milliarder kroner i 2023. Det sker efter nedskrivninger for 28 milliarder i efteråret.

Efter nedskrivninger for 28 milliarder kroner i efteråret er der røde tal på Ørsteds bundlinje.

I 2023 tabte selskabet 20,2 milliarder kroner, viser årsregnskabet.

Samtidig meddeler formanden for Ørsteds bestyrelse, Thomas Thune Andersen, at han træder tilbage på den kommende generalforsamling 5. marts.

I efteråret meddelte Ørsted, at selskabet ville trække sig fra projekterne Ocean Wind 1 og 2 i USA. Det betød milliardnedskrivninger.

I forbindelse med årsregnskabet fremlægger Ørsted en ny forretningsplan.

Nu lyder ambitionen for installeret kapacitet på 35 til 38 gigawatt frem mod udgangen af 2030. Tidligere var ambitionen cirka 50 gigawatt.

Ørsted meddeler desuden, at man vil skære i fremtidige anlægsinvesteringer. Mellem 2024 og 2026 vil der blive investeret for 35 milliarder kroner mindre sammenlignet med det, der blev meldt ud i juni 2023.

Her lød det, at Ørsted ville investere for 350 milliarder kroner i perioden 2020 til 2027 og for i alt 475 milliarder kroner inden udgangen af 2030.

Ørsted vil blandt andet reducere sine faste omkostninger med en milliard kroner i 2026 sammenlignet med 2023.

Det vil blandt andet medføre at man globalt vil fyre omkring 250 medarbejdere.

- For at forbedre vores konkurrenceevne samt sikre værdiskabelse og vores evne til at tiltrække kapital til udbygningen af den vedvarende energi vil vi gøre Ørsted til et mere effektivt og strømlinet selskab, siger topchef Mads Nipper i en kommentar til regnskabet.

- Vi vil gøre vores yderste for at gennemføre dette på en fair og respektfuld måde, lyder det videre.

Fyringerne vil ske i løbet af indeværende år.

Energiselskabet har desuden besluttet ikke at betale udbytte i 2023, 2024 og 2025.

Udbytte er en udbetaling fra virksomheder til aktionærerne. Den største enkeltejer af Ørsted er den danske stat, som ejer 50,1 procent af aktierne.

Der har været spekulationer om, hvorvidt Ørsted ville lave en kapitaludvidelse. Det har selskabet ikke meldt ud, at det vil gøre.

En kapitaludvidelse kan eksempelvis ske ved at udstede nye aktier. Det udvander værdien af de eksisterende aktier.

/ritzau/