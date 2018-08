Ørsted har øget indtjeningen i årets første seks måneder. Energiselskabet har tjent 8,6 milliarder kroner.

København. Ørsted køber det amerikanske vindmølleselskab Lincoln Clean Energy for 580 millioner dollar - svarende til 3,7 milliarder kroner.

Det oplyser Ørsted i en pressemeddelelse.

- Det globale marked for landvind forventes at vokse betydeligt i de kommende år, og USA er et førende marked inden for landvind, siger Henrik Poulsen, der er administrerende direktør i Ørsted.

- Købet af Lincoln Clean Energy vil give os en solid vækstplatform i USA, som er et af Ørsted's strategiske vækstmarkeder.

Lincoln Clean Energy udvikler, ejer og driver landvindmølleparker. Selskabet har en portefølje på 513 megawatt og 300 megawatt under opførelse.

Derudover har Lincoln Clean Energy en produktportefølje på mere end 1,5 gigawatt, der vil kunne bygges inden udgangen af 2022.

Købet kommer, samtidig med at det danske energiselskab har offentliggjort regnskabet for andet kvartal af 2018.

Regnskabet viser, at Ørsted i andet kvartal tjente færre penge end i samme periode sidste år.

Det var dog ventet, da faldet primært skyldes en udskudt gevinst på 1,4 milliarder kroner vedrørende det delvise frasalg af Race Bank, der lunede på bogen i andet kvartal 2017, oplyser Ørsted.

Ørsted tjente i april, maj og juni 3079 millioner kroner, hvilket var et fald på 31 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Energiselskabet har dog øget indtjeningen i første halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

Det vækker glæde på chefkontoret.

- Vi er meget tilfredse med første halvdel af 2018, siger Henrik Poulsen.

- De solide resultater fra vores havvindforretning fortsatte i andet kvartal med øget indtjening fra vores producerende aktiviteter og fortsat stærk fremgang i de af vores projekter, der er under opførelse.

I årets første seks måneder har Ørsted øget indtjeningen med 11 procent til 8598 millioner kroner.

