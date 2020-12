Staten har tjent næsten 100 milliarder på Ørsted-aktier i år, hvor de normale indtægter fra skat er faldende.

Lavere skatteindtægter, højere udgifter til kontanthjælp og dagpenge og hjælpepakker til erhvervslivet.

De offentlige finanser viste et underskud på 5,2 milliarder kroner i tredje kvartal, og det samme billede har gjort sig gældende i de første to kvartaler.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Alligevel har det offentliges underskud ikke gjort det store indhug i statens formue i 2020.

Formuen er skrumpet med tre milliarder kroner til 142,8 milliarder kroner.

At faldet ikke har været større, skyldes, at statens aktiepost i energiselskabet Ørsted er vokset med knap 40 milliarder kroner i år målt ved udgangen af tredje kvartal.

Den danske stat ejer halvdelen af aktierne i Ørsted, der har haft et fremragende år på aktiemarkedet.

Hos Danske Bank kalder cheføkonom Las Olsen det paradoksalt, at formuen er holdt intakt.

- Udviklingen sætter en tyk streg under, at coronakrisen altså langtfra har været så dyr for det offentlige, som det tegnede til i foråret, siger han i en kommentar.

Formuen består af aktiver som for eksempelvis aktier, obligationer og penge i Nationalbanken minus statens gæld.

Las Olsen understreger, at den intakte formue ikke er lig med, at krisen har været gratis.

- De store coronaudgifter kunne have været brugt til sjovere ting end at lappe hullet efter den næstværste krise, vi har haft, og udgifterne er bestemt ikke slut endnu.

- Nye nedlukninger og stoppet for minkproduktion kommer til at koste staten et stort beløb, og den største belastning kommer fra selve krisen, der giver både lavere skatteindtægter og større udgifter til for eksempel dagpenge. Det vil formentlig fortsætte ind i 2022, siger han.

Siden udgangen af tredje kvartal er det gået endnu bedre for Ørsted-aktien.

Statens beholdning af Ørsted-aktier er per 22. december vokse med 95,5 milliarder kroner i værdi i 2020.

/ritzau/