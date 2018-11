Der er fortsat fremgang på arbejdsmarkedet. 3100 personer fik job i september. Samlet er 2,76 millioner i job.

Der er fortsat fremgang på det danske arbejdsmarked, hvor flere kommer i job i både den private og offentlige sektor.

Antallet af lønmodtagere steg med 3100 i september, og dermed er der 2,76 millioner i job på det danske arbejdsmarked. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Danske Bank betegner cheføkonom Las Olsen det danske arbejdsmarked som solidt.

- Der er stadig solid fremgang i beskæftigelsen. Tempoet er måske løjet en anelse af, men man skal have luppen frem.

- Selv om mange virksomheder siger, at de mangler arbejdskraft, så er der mange, som stadig kan finde dem, de skal bruge, siger Las Olsen.

Han forklarer, at det danske arbejdsmarked nyder godt, at verdensøkonomien er i god form.

- Der er nok at bekymre sig om, men der er fortsat vækst i økonomien rundt i verden. Det betyder, at der behov for flere ansatte i arbejde i Danmark, siger Las Olsen.

Antallet af lønmodtagere har været stigende de sidste seks år, og ifølge Las Olsen er det økonomiske opsving forbi den bedste periode.

- Væksten i tredje kvartal var usædvanlig lav, og vi har nok set toppen for denne gang, men mindre kan også gøre det.

- Et opsving, som vi har i øjeblikket, er på lånt tid. Men hvis vi kan have en stabilisering på det her niveau, så er det også meget fornuftigt, siger Las Olsen.

3000 af de nye job i september er i den private sektor, mens 100 nye har fået en stilling i det offentlige.

Hos Nykredit påpeger cheføkonom Tore Stramer, at jobvæksten i september er lavere end de 4400 stillinger, der i gennemsnit er blevet skabt hver måned det seneste år.

- Det bør dog ikke give anledning til den store bekymring, da beskæftigelsestallene kan variere fra måned til måned, skriver han i en kommentar.

Mens flere kommer i job, falder ledigheden. AKU-ledigheden, der måler ledigheden blandt dem, der er klar til at tage et job, faldt til 4,9 procent i tredje kvartal.

Det er et fald fra 5,2 procent kvartalet før, viser tal fra Danmarks Statistik.

/ritzau/