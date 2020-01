Den danske import af varer er faldende. Det skyldes blandt andet, at importen af maskiner er gået tilbage.

De danske virksomheder er begyndt at holde igen med at købe nye maskiner og forarbejdede varer, som de bruger i produktionen.

Det er umiddelbart ikke positivt, da det kan være tegn på, at virksomhederne producerer mindre, end de tidligere har gjort.

Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer, efter at Danmarks Statistik har offentliggjort tal for udviklingen i den danske import.

Tallene viser, at den danske import af varer er faldet med 1,2 procent i november. Dermed er importen faldet med 3,8 procent siden juni.

Set over de seneste måneder er det varegrupperne maskiner og forarbejdede varer, herunder halvfabrikata, som bidrager mest til faldet.

- Når de køber mindre ind af de her varer, så kan det desværre være et tegn på, at produktionen også er ved at bremse op herhjemme, forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

Samme bekymring har Bo Sandberg, der er cheføkonom hos Dansk Byggeri.

- Dansk Byggeri er noget bekymret over, at importen har bevæget sig baglæns nu i fem måneder i træk.

- Det er et klart vidnesbyrd om, at den indenlandske danske økonomi er på vej ned i gear, siger Bo Sandberg.

Sammen med importtallene har Danmarks Statistik også offentliggjort tal for udviklingen i den danske eksport.

De viser, at eksporten i november er faldet med 0,3 procent.

Eksportfaldet følger, efter at eksporten ellers lagde stærkt fra land i 2019 - ikke mindst takket være en stor medicinaleksport til USA, bemærker Allan Sørensen fra Dansk Industri.

- Men de seneste måneder har vi kunnet se, at eksporten er bremset op.

- Når vi ser på den geografiske sammensætning, så kan vi se, at det især er nogle af vores nærmarkeder som Tyskland, Storbritannien og Sverige, hvor vi har haft det svært med eksporten.

- Det vidner om, at den lave vækst, vi ser i Europa lige for tiden, også påvirker danske eksportvirksomheder, fortæller Allan Sørensen.

Tallene fra Danmarks Statistik er sæsonkorrigerede. Det vil sige, at de tager højde for eventuelle sæsonudsving.

/ritzau/