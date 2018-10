Handelsaftale mellem USA, Canada og Mexico er positiv, men den største knast består, påpeger iagttagere.

København. Det har kun mindre betydning for dansk økonomi, at USA, Canada og Mexico er blevet enige om en frihandelsaftale.

Men i det store billede er det positivt, at USA med præsident Donald Trump i spidsen har har taget en mere forsonende linje end tidligere.

Det vurderer Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank.

- Isoleret set har det ikke den store betydning for dansk økonomi, men det er på sigt vigtigt for økonomien, at Trump vil indgå aftaler med sine vigtige samarbejdspartnere.

- Det er helt afgørende, at en lille åben økonomi som Danmark har mulighed for at afsætte sine varer på de globale markeder. Det er vigtigt, at der er gode betingelser for den globale handel, siger han.

USA og Canada er natten til mandag dansk tid nået til enighed om rammerne for en opdatering af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

Aftalen inkluderer også Mexico. Den vil skifte navn og fremover hedde USMCA-aftalen.

Hos Dansk Industri er underdirektør Peter Thagesen positiv over enigheden mellem de tre lande.

- Aftalen har reelt været truet, så det er meget vigtigt, at det falder på plads.

- Danmark afsætter varer til alle tre lande, og flere danske virksomheder har fabrikker i Mexico, så der ville være en direkte effekt, hvis den var glippet, siger han.

Både Sydbank og Dansk Industri påpeger dog, at den helt store knast på handelssiden, der er mellem USA og Kina, fortsat mangler afklaring.

USA lagde for nylig told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar, og Kina svarede igen med toldsatser til 60 milliarder dollar.

En aftale mellem de to lande har længere udsigter.

- Trump vil ultimativt gerne vise, at han kan redde det amerikanske handelsunderskud over for Kina, så på et eller tidspunkt tror vi, at han lander en aftale, siger Mathias Rømer Sprogel fra Sydbank.

/ritzau/