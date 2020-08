Danmarks Statistik vurderer, at bruttonationalproduktet faldt med historiske 7,4 procent i andet kvartal.

Coronakrisen har godt nok tildelt Danmark historisk store økonomiske hug i årets andet kvartal med den dybeste recession nogensinde.

Krisen vil dog samtidig blive den korteste af slagsen, vurderer Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Tallet for andet kvartal dækker i virkeligheden over en endnu dybere tilbagegang i starten af kvartalet og en solid fremgang siden.

- På samme måde kommer vi også til at se stærke vækstrater i dette kvartal (tredje, red.), skriver han i en kommentar.

I april, maj og juni skønner Danmarks Statistik, at bruttonationalproduktet (bnp) er faldet med 7,4 procent i forhold til første kvartal.

Det skyldes udbruddet af coronavirus og nedlukningen af samfundet. Det er det største fald nogensinde.

- Når man lukker en økonomi ned, så giver det en dyb krise, men det betyder også, at man kan åbne op igen og få et opsving.

- Vi regner med, at det meste af det tabte hurtigt bliver indhentet, men ikke det hele, lyder det fra Las Olsen.

Også Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, mener, at bunden i den økonomiske nedtur blev nået i andet kvartal.

Det skyldes blandt andet, at det danske samfund fra midten af april begyndte at genåbne, efter at det blev dele af det blev lukket i marts for at bremse spredningen af coronavirus.

De seneste nøgletal indikerer samtidig, at den danske økonomi er godt i gang med genrejsningen.

- Boligmarkedet boomer, detailhandlen er på det højeste niveau i mere end ti år, forbruger- og erhvervstilliden stiger, arbejdsløsheden falder, og industriproduktionen og eksporten vokser igen, nævner han i flæng i en skriftlig kommentar.

Fredagens bnp-tal kan stadig nå at blive ændret, da det kun er foreløbigt.

Det bliver løbende revideret, som der kommer flere tal om den økonomiske udvikling i Danmark.

/ritzau/