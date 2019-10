Priserne på ejerlejligheder kan få lidt medvind, nu hvor nye boligskatter er udskudt, vurderer økonom.

Det kan give en anelse medvind til priserne på ejerligheder, at de nye boligskatter er blevet udskudt fra 2021 til 2024.

Det vurderer Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Det er særligt ejere af lejligheder, som ventes at opleve den største ændring i deres skattebetaling under de nye regler.

Nationalbanken anslog tidligere i år, at de nye regler ville dæmpe priserne på ejerlejligheder med knap seks procent - primært i København og Aarhus.

- Udskydelsen kan betyde, at markedet for ejerlejligheder i den kommende tid får lidt lettere ved at finde fast grund under fødderne.

- På kort sigt er udskydelsen altså en god ting for boligmarkedet - i det lidt større perspektiv betyder det, at den uvished, som lige nu præger boligejerne og de potentielle boligkøbere, varer ved, siger Søren V. Kristensen i en skriftlig kommentar.

De nye regler tæller nye vurderinger af boligerne og skulle være trådt i kraft fra 2021.

Men it-systemerne er ikke klar endnu, og derfor er tidsplanen skredet med tre år. Det har skatteminister Morten Bødskov (S) fortalt onsdag.

Ifølge Søren V. Kristensen har udsigten til nye boligskatter dog samlet set ikke haft en voldsom effekt på priserne på lejligheder.

- Vores vurdering er, at det lige nu næppe er nogen dominerende faktor på boligmarkedet.

- Vi mener dog alligevel, at de nye boligskatter spiller en rolle i, at vi ser prisfald og generelt et mere vaklende boligmarked for ejerlejlighederne, skriver han i en kommentar.

