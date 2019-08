Nets har med frasalg af en række servicer mindsket risiko for politisk indgriben, mener økonom.

Smilene er formentlig brede hos ledelsen i Nets tirsdag, efter at selskabet har kunnet offentliggøre, at det frasælger en stor del af sine aktiviteter til Mastercard.

Prisen lyder på i omegnen af 21,3 milliarder kroner.

Foruden den flotte pris for de digitale betalingsservicer sker frasalget også, fordi det mindsker risikoen for politisk indgriben på området.

Det vurderer Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet.

- Prisen er ekstremt høj, og så skal salget fjerne en del af det regulatoriske pres, altså risikoen for at politikerne beslutter sig for at lave et indgreb, hvor de sprænger Nets' monopol i stykker og decideret laver en lovgivning, der gør, at det ikke længere skal være så lukrativt at drive den her forretning, siger han.

Ifølge Per Hansen har selskabet mærket den massive mediemæssige omtale, der har været med kritik af Nets, bonusordninger og kapitalfonde de seneste dage, uger måneder og år.

Blandt andet er det kommet frem, at Nets i 2016 indførte et såkaldt incitamentsprogram, som havde til formål at gøre det lukrativt for topledelsen at blive i selskabet.

Programmet omfattede omkring 70 ledende medarbejdere. Heriblandt topchef Bo Nilsson , der tjente omkring en halv milliard kroner gennem det.

Flere i incitamentsprogrammet fik deres indskud 131 gange igen. Dog forlod over halvdelen i programmet virksomheden, har Nets oplyst.

