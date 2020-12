Restauranter og barer i 38 kommuner skal fra onsdag holde lukket frem til 3. januar, erfarer Ritzau.

Coronalukning af restauranter kan medføre en stigning i ledigheden. Det vurderer Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit, i en kommentar.

Restauranter og barer i 38 kommuner skal fra onsdag lukke frem til 3. januar. Det erfarer Ritzau er et af tiltagene, som præsenteres mandag.

- En lukning af især restauranterne har potentialet for i en periode på ny at slå lidt af luften ud af dansk økonomi med en fornyet stigning i ledigheden, lyder det fra økonomen.

Han peger på, at der på restauranter og hoteller sidste år var knap 70.000 ansatte. Af dem var knap 50.000 i Region Hovedstaden.

Beskæftigelsen er dog ikke så høj i øjeblikket. Det skyldes, at salget er stærkt reduceret oven på coronakrisen.

Økonomen vurderer dog, at danskernes adfærd under epidemien ind til videre har vist, at smittespredning hurtigt kan stoppes.

- Den kan holdes i ave, selv om restauranter har åbnet for servering.

- Dermed er der også mulighed for, at aktiviteten forholdsvist hurtigt kan vende tilbage til det niveau, vi har i dag, hvis smitten bringes under kontrol, vurderer Troels Kromand Danielsen.

/ritzau/