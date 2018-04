Det vigtigste ved forlig på det kommunale område er, at der ikke udbryder storkonflikt, mener økonom.

København. Overenskomstaftalen på det kommunale område, der omfatter 500.000 offentligt ansatte, er godt nyt for dansk økonomi.

Sådan lyder analysen fra Tore Stramer, der er cheføkonom hos Nykredit.

- Set med mine økonombriller så er overenskomstaftalen godt nyt for dansk økonomi. Den aftalte lønvækst vil bidrage med lidt ekstra fart til opsvinget og vil samtidig ikke skade konkurrenceevnen.

- Det er bestemt bestået, skriver han i en analyse.

Han skriver samtidig, at det største skridt, der er blevet taget fredag, er, at det ikke ender med en storkonflikt.

- En storkonflikt kunne potentielt have barberet fem til syv milliarder kroner af bnp om ugen, svarende til 0,4 procent af årligt bnp.

Kort før middag fredag kunne to lettede topforhandlere fra det kommunale område smilende afsløre, at de havde indgået et forlig, som gælder for alle de omkring 500.000 ansatte i kommunerne.

Topforhandler for de kommunalt ansatte, formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og forhandler for kommunerne, Michael Ziegler (K), er dermed efter lang tids intense forhandlinger blevet enige.

Fra dem lød det, at forliget indeholder løsninger på de helt store knaster, som har gjort forhandlingerne svære undervejs.

Det er lønrammen, sikring af betalt spisepause - og ikke mindst lærernes arbejdstid. En egentlig aftale om lærernes arbejdstid lader dog alligevel vente på sig.

Tore Stramer fra Nykredit mener ikke, at lønstigningerne vil hæmme konkurrenceevnen.

- Der er således ikke umiddelbart udsigt til, at lønudviklingen i den offentlige sektor vil bidrage til et tydeligt uhensigtsmæssigt lønpres i den private sektor, skriver han.

/ritzau/