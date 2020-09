50 millioner kroner. Intet mindre.

Så mange penge kom det søndag frem, at Danske Bank i årevis har inddrevet for meget i gæld fra tusindvis af kunder.

Det skrev blandt andet Berlingske.

I alt vurderes det, at op mod 100.000 af bankens kunder har betalt for mange penge, men de mange tusinde er ikke – endnu i hvert fald – blevet orienteret.

Derfor har cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen en klar anbefaling til Danske Bank-kunderne, fortæller han til DR.

»Jeg ville ikke bare tænke, at det er banken, der skal kontakte mig. Jeg ville stadigvæk også forsøge at skaffe noget dokumentation for min egen sag. Det ville jeg helt klart. Og hvorfor ikke lige tage telefonen og ringe til banken, hvis man er en af de kunder, der har misligholdt gæld i Danske Bank, og så lige høre, hvordan det står til med ens sag?« gør han klart til mediet.

Er du kunde hos Danske Bank, og har du på fornemmelsen, at du er blevet snydt? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Problemet er opstået, da banken i 2004 implementerede et nyt it-system, der skulle hjælpe med at inddrive gæld på en mere hensigtsmæssig måde.

Men i stedet er det endt med at koste en decideret skandale for den store bank.

Systemet har nemlig været fyldt med fejl i sådan en grad, at et hav af kunderne har betalt for meget, og lige nu er det stadig så rodet, at Danske Bank endnu ikke har fuldstændig styr på, hvilke kunder der har bødet for det fejlagtige system.

Morten Bruun Pedersen benytter desuden muligheden til over for DR at kalde hele fejlen for »en skandale set med banksektorens briller«.