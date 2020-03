Ledighedsmæssigt set er vi inde i en foruroligende periode.

I hvert fald hvis man spørger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri. Han mener, at Danmark er inde i den værste periode ledighedsmæssigt i næsten 100 år som følge af coronavirus.

Det siger han til Finans.

»Det står allerede klart, at marts 2020 bliver den blodigste måned, der er registreret i arbejdsløshedskøen i hvert fald siden 1930´erne, men formentlig nogensinde i danmarkshistorien. Den kortsigtede nedgang er dermed dybere end under finanskrisen, men håbet er trods alt fortsat at krisen bliver væsentlig mere kortvarig,« siger han til mediet.

Mandag præsenterede Beskæftigelsesministeriet tallene over personer, som havde meldt sig ledig i uge 12 - altså sidste uge.

Her lød tallet på 22.800 personer. Og allerede i dag, tirsdag, var 5908 flere personer registreret som ledig siden mandag.

Samlet set udgør det et tal på 28.708 personer.

Bo Sandberg, der har analyseret tal for antallet af ledige siden 1979, fortæller til Finans, at der i april 2009 blev registreret 12.000 ekstra ledige. Det var rekorden under finanskrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) bad mandag virksomheder om at holde igen med fyringer. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) bad mandag virksomheder om at holde igen med fyringer. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Cheføkonomen har dog ikke præcise tal for, hvor mange ekstra ledige der blev målt i 1930'erne.

Men ifølge Arbejdermuseet var i alt 43,5 procent af den danske befolkning arbejdsløse i 1932 efter Wall Street-krakket tre år forinden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har af flere omgange bedt virksomheder om at holde igen fyringer midt i corona-krisen. Det gjorde hun senest mandag.

Derfor er Folketingets partier blevet enige om økonimiske hjælpepakker, der blandt andet skal hjælpe hårdt ramte virksomheder med at få kompensation for de medarbejdere, der er sendt hjem med løn - i håbet om at undgå for mange fyringer i Danmark.