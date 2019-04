Øget støtte til landmændene sikrer ikke alene økologien, siger Økologisk Landsforening.

Der skal skrues markant op for støtten, så de mange landmænd, der gerne vil være økologer, holder snuden i traktorsporet.

Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, som derfor har afsat yderligere 180 millioner kroner til økologisk omlægning i 2020.

De sidste tre-fire år har der været rift om tilskuddet til at omlægge danske landbrug til økologi. De eksisterende støtteordninger ville betyde pengemangel i 2020.

Men den politiske medvind betyder, at der i 2020 er i alt 317 millioner kroner til formålet.

- Vi sætter ekstra penge af, fordi det her er noget, som både danske forbrugere og danske landmænd efterspørger.

- Vi er verdensmestre i økologisk forbrug. Den efterspørgsel skal også kunne ses på vores landbrugsproduktion, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Den øgede støtte rækker til at omlægge yderligere 32.660 hektar. Det vil så bringe det samlede økologiske areal op på 300.000 hektar i 2020 - svarende cirka til arealet af Fyn.

Fra 2017 til 2018 fik de økologiske landmænd 325 nye kolleger.

Dermed er antallet af økologiske landmænd, der producerer fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, nu oppe på knap 4000.

Økologisk Landsforening glæder sig overordnet over aftalen.

- Mange landmænd står på spring for at komme i gang. Det er godt for naturen, dyrene og forbrugerne, siger politisk direktør Paul Holmberg fra Økologisk Landsforening.

Men ifølge foreningen ser det samlet set mindre lyst ud for dansk økologi.

- Regeringen lukker med det her et stort og alvorligt hul ved at sikre fortsat omlægning til økologi også i 2020.

- Men støtten de senere år til økologisk markedsudvikling, innovation, forskning og uddannelse er halveret og står helt til afvikling over de næste to år, siger han.

/ritzau/