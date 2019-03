Flere landmænd omlægger til økologi. For første gang er over ti procent af landbrugsarealet økologisk.

Flere landmænd omlægger til økologi, i takt med at forbrugerne i stigende omfang putter økologiske varer i indkøbskurven.

I 2018 steg arealet af økologisk landbrugsjord med 34.140 hektar og udgør nu 10,5 procent af landbrugsjorden i Danmark. Det viser tal fra Landbrugsstyrelsen.

Hos Landbrug & Fødevarer ser økologichef Kirsten Lund Jensen udviklingen som et udtryk for den stigende appetit på økologiske varer.

- Der bliver solgt flere økologiske varer både i Danmark og udlandet. Det betyder, at markedet er blevet større, og flere landmænd kan dermed få en økonomi i at producere og sælge økologiske varer.

- Det er rigtig vigtigt for en landmand, at man kan komme af med sine varer og få den merpris, der er nødvendig for at kunne få økonomien til at løbe rundt, når man dyrker økologisk, siger hun.

Den største fremgang kommer i landsdelene Vest-, og Sydsjælland, Fyn og Østjylland. Det er områder, hvor der er mange kommuner med en relativ lav andel af økologiske landbrug.

Landbrug & Fødevarer forventer, at mindst 13 procent af det danske landbrugsareal bliver drevet økologisk i 2020.

- Vi kan se, at der er en interesse for at omlægge på tværs af hele landet, siger Kirsten Lund Jensen.

Samlet er der 280.000 hektar økologisk landbrugsjord i Danmark. Det er lige knap størrelsen af Fyn.

/ritzau/