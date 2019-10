Ifølge en undersøgelse køber flere og flere økologiske fødevarer. Lavere priser kunne få flere med på vognen.

Økologiske fødevarer bliver i et stadigt stigende omfang lagt i indkøbskurven af de danske forbrugere.

Det viser en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer, interesseorganisation for de danske landmænd og fødevarevirksomhederne.

Ifølge undersøgelsen køber 43 procent af forbrugerne enten "ofte" eller "altid" økologi, når de handler.

Det er en stigning i forhold til en lignende måling sidste år, hvor andelen lå på 37 procent.

- Det er rigtig interessant, at der har været en stigning i antallet af danskere, der enten ofte eller altid vælger økologi, når de køber ind.

- Det synes vi er ret flot, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Undersøgelsen viser også, at der er geografiske forskelle i forhold til lysten til at købe økologi.

Mens 51 procent af forbrugerne i Region Hovedstaden "ofte" eller "altid" køber økologiske fødevarer, så er andelen 29 procent i Region Nordjylland.

Ifølge Kirsten Lund Jensen slår mange nye tendenser helt generelt først igennem i de store byer.

Derfor mener hun heller ikke, der er noget underligt i, at det tager lidt længere tid at opnå de samme salgstal i Nordjylland, som det gør i hovedstaden.

- Demografiske faktorer som alder og uddannelse har blandt andet indflydelse på forbrugernes indkøb af økologi. Tilgængelighed og udvalg af varer spiller også en rolle.

- Jo flere, der køber økologiske varer i et område, jo bredere bliver butikkernes sortiment. Derfor vil der ofte være mere økologi i storbyerne, siger Kirsten Lund Jensen.

Undersøgelsen viser endvidere, at når forbrugerne skal pege på, hvad der kan få dem til at købe mere økologisk, så svarer tre ud af fire, at priserne skal være lavere.

Landbrug & Fødevarers undersøgelse er lavet af Norstat, som har indsamlet data fra 1029 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-70 år.

/ritzau/