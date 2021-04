Forventning om en øget efterspørgsel i hele 2021 er med til at få Mærsk til at vente større driftsoverskud.

Danske Mærsk, der blandt andet tjener penge på at fragte containere rundt på verdenshavene, nyder godt af en god efterspørgsel i øjeblikket.

Det fortæller selskabet i en meddelelse til den danske fondsbørs mandag aften.

Faktisk går det så godt med efterspørgslen, at Mærsk kan hæve sine finansielle forventninger til 2021.

Fra at der tidligere var forventning om et driftsoverskud i 2021 i omegnen af 26-39 milliarder kroner, er forventningen nu hævet til 55-68 milliarder kroner.

Med til at sikre opjusteringen er et første kvartal, hvor Mærsk ifølge foreløbige og ikke-reviderede tal i første kvartal får en omsætning på 76 milliarder kroner og et driftsoverskud på 19 milliarder kroner.

- Det gode resultat skyldes primært den særlige markedssituation med stigende efterspørgsel og dermed knaphed i forsyningskæderne og mangel på containere til følge, skriver Mærsk i meddelelsen.

På grund af situationen har Mærsk oplevet stigende fragtrater. Det vil sige, at selskabet får flere penge for at sejle med varer for sine kunder.

I første kvartal 2021 er gennemsnitsraterne steget med 35 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det har også bidraget til resultaterne.

Regnskabet med de endelige resultater præsenterer Mærsk først 5. maj.

Mærsk forklarer i meddelelsen, at de gode takter fra første kvartal ser ud til at fortsætte ind i fjerde kvartal i år.

Det er med til at give en større optimisme for resten af året.

- Forventningerne til den globale efterspørgsel i 2021 er blevet opjusteret til 5-7 procent mod tidligere 3-5 procent, primært drevet af eksportvolumener fra Kina til USA, skriver Mærsk.

Mærsk er børsnoteret på den danske fondsbørs og en del af det ledende danske aktieindeks, C25.

Mærsk beskæftiger flere end 80.000 medarbejdere og har aktiviteter i 130 lande.

/ritzau/