Væksten i verdensøkonomien vil falde en smule i 2024 og derefter stige igen, forudser OECD i prognose.

Væksten i den globale økonomi bliver efter alt at dømme ramt af en mindre nedgang næste år.

Det fremgår af OECD's prognose for verdensøkonomien, det såkaldte Economic Outlook, der er præsenteret onsdag formiddag.

Organisationen venter en global vækst på 2,7 procent i 2024, mens væksten ventes at lande på 2,9 procent i år.

Ifølge nyhedsbureauet AFP bliver krigen mellem Israel og den militante bevægelse Hamas i Gaza fremhævet af OECD som en faktor, der skaber usikkerhed om den globale økonomiske udvikling.

- Hvis konflikten intensiveres og breder sig i regionen, er der meget større risiko for, at væksten bliver bremset, og at inflationen presses op, lyder det fra OECD ved præsentationen.

Mens væksten ventes at falde med 0,2 procentpoint fra 2023 til 2024, kommer der i 2025 lidt mere fart på verdensøkonomien. Her stiger væksten til 3,0 procent, fremgår det af prognosen.

OECD - eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling - har til formål at forbedre de økonomiske og sociale vilkår verden over.

Organisationen har i dag 38 medlemslande og samarbejder derudover med mere end 100 andre lande.

Ud over prognosen for udviklingen i den globale økonomi har OECD set nærmere på udviklingen i de enkelte medlemslande.

Her forudser organisationen, at væksten i Danmark aftager fra 1,3 procent i år til 1,2 procent næste år, hvorefter den vil stige til 1,5 procent i 2025.

Ifølge Dansk Industri (DI) har udviklingen i den globale økonomi stor betydning for dansk økonomi, da eksportvirksomhederne er afhængige af, at der er købekraft i udlandet til, at deres varer kan afsættes.

- Der er desværre ikke meget opmuntring til de danske eksportvirksomheder i prognosen fra OECD, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i DI, i en skriftlig kommentar.

- Det er den høje inflation og de mange rentestigninger, som har suget saft og kraft ud af væksten i verdensøkonomien.

OECD's Economic Outlook udgives to gange årligt.

Her analysere OECD de globale økonomiske tendenser og kommer med sit bud på, hvordan verdensøkonomien vil udvikle sig i de efterfølgende to år.

