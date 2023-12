I en ny prognose for dansk økonomi forventer OECD, at væksten næste år ender på 1,2 procent.

Dansk økonomi kommer til at befinde sig i slæbesporet næste år, uden dog at gå tilbage.

Sådan lyder vurderingen fra den internationale økonomiske organisation, OECD, der onsdag har offentliggjort en ny prognose for medlemslandenes økonomiske udvikling de kommende år.

Helt præcist forventer OECD, at væksten i Danmark aftager fra 1,3 procent i år til 1,2 procent næste år, hvorefter den vil stige til 1,5 procent i 2025.

- Højere finansieringsomkostninger og stigende lønninger vil påvirke aktivitet og investeringer, lyder det i analysen af dansk økonomi.

OECD forventer, at Danmark på trods af pæne lønstigninger fortsat vil bevare sin konkurrenceevne.

- Selv om dette sammen med genåbningen af Tyra-gasfeltet i 2024 vil understøtte eksporten, vil den blive påvirket af et faldende bidrag fra medicinalsektoren og svag udenlandsk efterspørgsel, hedder det i vurderingen.

OECD anbefaler regeringen at fokusere på, at inflationen fortsætter med at falde, hvilket blandt andet kan indbefatte en stramning af finanspolitikken.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) deler i store træk OECD's syn på dansk økonomi, som stemmer nogenlunde overens med regeringens økonomiske redegørelse fra august.

- Som OECD fremhæver, dækker den samlede udvikling over en todeling i dansk økonomi, hvor store dele er bremset op, mens medicinalindustrien har haft en stor fremgang.

- Det er en udvikling, vi fortsat vil holde øje med, siger hun i en kommentar.

/ritzau/