I Odense Zoo endte man med at sætte ny besøgsrekord i 2022.

»Det er jo helt utroligt. At slå vores besøgsrekord i et år, hvor vi ikke har åbnet nye anlæg, er enestående, og vi er utroligt taknemmelige for, at der er så mange, der har valgt at besøge os,« siger zoo-direktør Bjarne Klausen.

I alt 448.361 gæster kom indenfor sidste år.

Det var et lille stykke over den hidtidige rekord, der blev sat for mere end 20 år siden, i 2001. Her var der 439.500 besøgende i et år, hvor man netop åbnede et nyt anlæg, Oceanium.

Bjarne Klausen vurderer, at var nogle helt andre omstændigheder, der spillede ind sidste år.

»Foråret var i den grad med os. Marts var solrig og tør, og vejret var også rigtig godt i påsken, hvor vores højsæson normalt begynder. Det gav os en rigtig god start på sæsonen,« siger zoo-direktøren.

Men det flotte besøgstal gør ikke kun 2022 til en lutter positiv historie.

For energikrise og inflation har også i Odense Zoo gjort så stort et indhug i regnskabet, at det faktisk ikke ender i plus.

»Vi ender med et fornuftigt regnskab lige under budget, og det er vi glade for, tidens udfordringer taget i betragtning,« siger Bjarne Klausen i en pressemeddelelse:

»Og så fejrer vi naturligvis besøgstallet og knokler videre for at give fynboerne og danskerne endnu flere unikke, fascinerende og flotte oplevelser i haven.«