Nu kan Odense Zoo-kunder få en lille del af haven med sig i deres lomme.

Der er nemlig lavet en app til folk, der gerne vil holde styr på familiens årskort, og hvornår dyrene fodres.

Funktioner, som den nye app – sammen med en masse andre ting – tilbyder.

Eksempelvis er der også indlagt et kort i telefonen, som er interaktivt. Kortet kan bruges, når man går rundt i haven, hvor man kan læse informationer om de forskellige dyr, man kommer forbi.

Ifølge en pressemeddelelse, som Odense Zoo har sendt ud, er appen noget, der har været ønsket igennem længere tid af havens årskortholdere.

Der understreges dog, at man stadig kan beholde sit fysiske kort, hvis man ikke er glad for den digitale løsning.

Odense Zoos app tilbyder dog også en oversigt samt påmindelser om, når der er aktiviteter, man kan se i haven.

Den zoologiske have har på andre måder også indtaget den digitale verden – og det med stor succes.

Således kan man følge dyrene i den fynske have via Odense Zoos profil på Facebook.

Her delte de eksempelvis for nylig en video, som viste, at de store gnavere kapivarerne er blevet mere end almindeligt glade for hinanden.

De gik nemlig i gang med ivrig parring, efter hanner og hunner igen var sat sammen, som man kan læse mere om her.

Opslaget med videoen af kapivarerne fik mere end 1.700 likes. I stil med mange af de andre opslag, Odense Zoo lægger ud.