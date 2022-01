Selvom det er en presset forretningsverden, man skal operere i i disse dage, så har man alligevel klaret det godt ved det odenseanske firma Ovodan Egg Group.

Det kan direktør igennem 25 år Henrik Pedersen fortælle til mediet Fødevarewatch.

»Hvis man tager den omsætning, jeg er ansvarlig for, rammer vi i Ovodan Egg Group i 2021 en omsætning på cirka halvanden milliard kroner,« siger direktøren og uddyber:

»Det svarer til, at vi har processeret cirka to milliarder æg, hvilket kan omregnes til, at en population på 6,5 millioner høns hver dag lægger æg til vores gruppe.«

Ovodan Egg Group producerer æggepulver, og firmaet, der blev skabt i Odense i 1941, tager nu et nyt skridt.

Man planlægger nemlig at blive børsnoteret på Beijing-børsen Beijing Stock Exchange i løbet af 2022.

Det er dog ikke en verden uden udfordringer, som virksomheden, der har fabrikker i Danmark, Tyskland og Kina, skal arbejde i. Man kæmper nemlig med høje fødevarepriser og en generel markant stigning i priser. Noget, som direktør Henrik Pedersen dog tager roligt, da han mener, at netop ægbranchen har erfaring med at være fleksible, når der opstår modstand.

Derfor tør man også godt udvide mængden af ansatte i det odenseanske firma, der er ejet af familieforetagendet Thornico, som den berømte Stadil-familie står bag.