Fra på fredag sejler busserne fra det danske busselskab Flixbus med Molslinjens færger på ruterne mellem Aarhus og København.

»Vi introducerer den nye ekspresrute, fordi vi altid stræber efter at udvikle vores service og finde innovative måder at imødekomme den stigende efterspørgsel samt vores kunders forventninger på. Færgen er en del af vores midlertidige sommertilbud, og vi ser frem til at arbejde side om side med Molslinjen,« siger Winnie Højer, landechef for FlixBus Danmark til Finans.

Hun oplyser, at der om fredagen og søndagen vil være to daglige afgange i hver retning. På torsdage og lørdage vil der derimod kun være én afgang.

På trods af den seneste forretningsudvikling så havde Flixbus et tocifret millionunderskud i 2017. Ifølge Finans viser det seneste regnskab, at virksomheden havde et underskud på 52 millioner kroner. Det var ifølge Flixbus et forventet underskud grundet startomkostninger. Man opkøbte blandt andet det konkurstruede busselskab Rødbillet.