Københavns Kommune har det seneste år oprustet i kampen mod social dumping og afdækket hele 165 tilfælde af social dumping. Det skriver Avisen.dk.

Det er rekordmange tilfælde af social dumping, som forarger overborgmester Frank Jensen (S).

»Jeg er overrasket over, hvor udbredt social dumping er. Det er alt for meget og helt utilstedeligt!,« siger han til Avisen.dk.

Fra årsskiftet oprustede København med et særligt kommunalt indsatsteam til at kontrollere arbejdsforholdene hos kommunens leverandører.

Samtidig lagde man kontrollen om og har gennemførte flere uanmeldte besøg og lavede en hotline, hvor borgere kan henvende sig med mistanke om fusk.

Det syv mand store hold til bekæmpelse af social dumping, også kaldet CSR-teamet, har gennemført 400 kontroller i år.

I to ud af tre såkaldte dokumentkontroller, hvor man tjekker beregninger af løn- og tidsregistrering, er der fundet dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Til sammenligning var det i sidste kvartal i 2017 - inden omlægningen af kontrollen - kun hver tyvende tilfælde.

Frank Jensen er rystet over, at der er fangst så mange gange.

Blandt andet viste et kontrolbesøg på et af kommunens byggerier tidligere i år, at 19 medarbejdere hos en underleverandør blev groft underbetalt i et par måneder.

Efterfølgende fik de tilsammen 1,5 millioner kroner til deling.

»Det nye indsatsteam mod social dumping fortsætter lige så lang tid, som der er noget at komme efter på byggepladser og indenfor service og rengøring. Det er rigtig godt, at vi nu får afsløret social dumping i langt større omfang, så det kan få en præventiv effekt og de mange brodne kar blive stoppet,« siger Frank Jensen til Avisen.dk.