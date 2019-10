To år efter den meget populære restaurant Umami lukkede, åbner der nu et nyt spisested på Store Kongensgade i København.

Den nye restaurant hedder Lucifer, og der skal man kunne ‘slippe taget, slå håret løs og lade sig friste’.

Bagmanden bag den nye restaurant er Morten Angelo, skriver migogkbh.dk.

Man kan forvente en masse krydderi på stedet, da restaurantens køkkenchef bliver David da Silva, der har bånd til Sri Lanka.

Han har både arbejdet for Kong Hans og Davids Bistro, og de senere år har han startet sit eget firma med krydderier fra Sri Lanka.

Umami, som lå på Lucifers adresse, var, fra den åbnede i 2005 til den lukkede for et par år siden, blandt de mest populære restauranter i København.

Kronprins Frederik var blandt stamgæsterne, og restauranten kom endda med i den populære danske serie Klovn, hvor Casper Christensen var på jagt efter et troværdigt sted til at bilde folk ind, at ‘Jarlen’ døde.

Umami vandt også verdensmesterskabet i sushi.