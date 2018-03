Et nyt butikscenter på godt 23.000 kvadratmeter er muligvis på vej i Husum i København.

Det skriver Brønshøj-Husum Avis.

Forslaget om det store butikscenter er stadig under politisk behandling, men hvis forslaget til en lokalplan godkendes af Københavns Borgerrepræsentation, vil det resultere i et stort område med både privatboliger og et butikscenter i området mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Planen er, at et eventuelt kommende butikscenter skal bygges sammen med den eksisterende Føtex, der ligger på Frederikssundsvej, skriver Brønsøj-Husum Avis.

Selvom projektet ikke er endeligt godkendt er det allerede godt på vej, og en såkaldt startredegørelse blev allerede godkendt af teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget i 2017. Mandag behandlede samme udvalg lokalplanen og indstillede til Borgerrepræsentationen, at forslaget godkendes. Det forventes, ifølge Brønshøj-Husum Avis, at forslaget til lokalplanen vil blive endeligt vedtaget i slutningen af året.

Lokaludvalget i Brønshøj-Husum har dog udtrykt bekymring over byggeriet, da man både frygter for følgerne for de trafikale forhold på Frederikssundsvej samt effekten for det lokale handelsliv.

Hvis det nye butikscenter bliver en realitet, vil det udover 23.000 kvadratmeter butikscenter også komme til at indeholde ca. 10.900 kvadratmeter boliger samt et tilhørende parkeringshus.