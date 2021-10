Han har en retssag hængende over hovedet, men det stopper tilsyneladende ikke kvotekongen fra Skagen.

I hvert fald viser det seneste regnskab fra storfiskeren Henning Kjeldsens firma, Henning Kjeldsen Holding, et overskud på hele 163 millioner kroner.

Det skriver Finans.dk.

Det er ifølge mediet en forbedring i forhold til året forinden, hvor resultatet lød på 145 millioner kroner.

Den kontroversielle erhvervsfisker er blevet milliardær på fisk, og han er en af de absolut rigeste fiskere herhjemme.

Selv kalder han sig storfisker, men bagmandspolitiet ser ham snarere som storfusker.

SØIK mener nemlig ikke, at han er kommet retmæssigt til sine mange fiskekvoter, og sidste sommer blev han tiltalt i den såkaldte fiskekvotesag.

Kjeldsen har flere gange skabt overskrifter de seneste år, og sagen om kvoterne er i flere medier blevet kaldt dansk fiskeris største kriminalsag nogensinde. Den handler om omgåelse af fiskekvoter og brug af stråmænd.

Anklagemyndigheden går efter en større bødestraf og konfiskation af indtjeningen. Bliver Henning Kjeldsen dømt, risikerer han også at miste retten til at drive fiskeri.

Ni andre – heriblandt Henning Kjeldsens kone – er tiltalt i sagen for uberettiget at have tjent 230 millioner kroner på fiskekvoter, som de ikke var berettiget til at eje.

Tilbage i 2017 afslørede Berlingske, hvordan Kjeldsens hustru, salgsassistent Birthe Kjeldsen, i 2013 sprang ud som fisker et nyoprettet firma og begyndte at opkøbe kvoter for millioner.

Bagmandspolitiet mener dog, at det i virkeligheden var kvoter, som hendes mand gjorde brug af.

Der falder dom i sagen sidste på året, og Henning Kjeldsen har tidligere udtalt, at han forventer at blive frifundet.