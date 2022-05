Ecco har fået hård kritik for at blive i Rusland.

Men selv om sagen har kostet på den danske skogigants goodwillkonto, så kan det meget vel blive endnu dyrere for virksomheden at trække sig ud.

Den russiske forretning går nemlig så godt, at Ecco vil få et kæmpe tab ved at trække sig ud.

Det skriver Finans.dk, som har kigget nærmere på det seneste regnskab fra koncernen.

Heraf fremgår det, at koncernens russiske datterselskab Ecco-Ros i regnskabsåret 2021 leverede et overskud, der er mere end dobbelt så stort, som de seneste fire år.

Sidste år opnåede Ecco-Ros et overskud på 103 millioner kroner før skat af en omsætning på 1,3 milliarder kroner.

Og ikke nok med det:

Ifølge Finans.dk viser en opgørelse i regnskabet nemlig, at Ecco-Ros ved årsskiftet lå inde med et varelager til en værdi af 735 millioner. kroner.

Kombinationen af coronapandemien og shitstormen som følge af krigen i Ukraine har kastet Ecco ud i en af de største kriser i virksomhedens levetid.

Demonstration foran Ecco på Strøget. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Demonstration foran Ecco på Strøget. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

Ledelsen i den familieejede virksomhed begrunder beslutningen om at blive i Rusland med, at man holder sig til lovgivningen og også føler, man har et ansvar over for de russiske medarbejdere.

I begyndelsen af maj foretog B.T. en YouGov-måling, hvor 69 procent af de adspurgte svarede, at de var 'helt enig' eller 'delvist enig' i, at Ecco bør trække sig helt ud af Rusland.

Firmaet er også kongelig hofleverandør, og den status holder kongehuset fast i trods massiv kritik.