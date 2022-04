Det har ikke været en helt dårlig forretning at sælge den danske onlineshop Sinful, som forhandler sexlegetøj.

Et nyt regnskab afslører nemlig, at Sinful er blevet solgt for op mod 560 millioner kroner.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Virksomheden, der er Skandinaviens største onlineforhandler af sexlegetøj, blev solgt tilbage i 2021. Her vandt kapitalfonden Polaris budkrigen og købte aktiemajoriteten i selskabet.

Men siden det kom frem, at Sinful var blevet solgt, har salgsprisen været hemmelig, og hverken Polaris eller Sinful har haft lyst til at kommentere på prisen.

Ifølge mediet lyder det dog, at handlen kan være værdisat helt ned til 374 millioner kroner.

En pris, der i manges øre kan lyde høj, men som Frederik Aakard, der er partner i Dansk Ejerskifte, mener er i den lave ende, hvis man tager selskabets størrelse i betragtning.

»En pris på 373-560 millioner kroner er under forventningen for en onlinevirksomhed som Sinful. Prisen er under niveau. Sinful har vækst som en kanonkugle og tidligere trukket fornuftigt udbytte ud, så for mig at se har Polaris virkelig gjort en god handel,« siger Frederik Aakard.

Det er gennem et regnskab fra Third Half, at Finans har fået indblik i de hidtil hemmelige tal. Third Half er nemlig et selskab, som grundlæggerne af Sinful står bag.

Sinful blev stiftet tilbage i 2008 af det tidligere par Mathilde Mackowski og Tonny Andersen.