Teleselskaber Telia åbnede 2019 med at blive mere lønsomt. En oprydning har produceret 22.000 mobilkunder.

Teleselskabet Telia har trods færre ansatte startet 2020 med at øge sin omsætning - og har ved en oprydning fundet 22.000 flere mobilkunder.

Sammenlignet med starten på sidste år har Telia dog lagt bedre ud og har øget sit salg med over 40 millioner kroner til 972 millioner kroner.

Samtidig har Telia opjusteret antallet af mobilkunder ved at inkludere nogle kunder, der betaler for mobiltelefoni, men ikke tidligere har været talt med.

- Antallet af mobilkunder voksede i kvartalet med 22.000 hovedsageligt fra tilføjelsen af abonnementer, der ikke tidligere var regnet med, skriver Telia i sit regnskab.

Telias direktør i Danmark, Thomas Kjærsgaard, uddyber:

- Det er en blanding af mobilkunder, vores fix-kunder og af alle de kunder, som har købt mobil-bredbånd eller har haft andre simkort, som vi tager med i vores opgørelse, for de er betalende kunder.

Han betegner kvartalsregnskabet som et "flot resultat".

Han forklarer, at man også i et teleselskab mærker udbruddet af coronavirus og myndighedernes tiltag i den forbindelse:

- Vi har mødt øget efterspørgsel på andre kommunikationsløsninger ovenpå det at have et mobilabonnement, siger Thomas Kjærsgaard.

Men selv for et teleselskab, der ikke umiddelbart påvirkes negativt af krav om social distance, kan den økonomiske regning for coronakrisen og dens eftervirkninger skabe usikkerhed om fremtiden.

- Det er en svær størrelse, for det er svært bare at finde ud af, hvad der sker i morgen, siger Thomas Kjærsgaard.

- Vi kigger på det, som vi ser på det danske erhvervsmarked og dermed den efterspørgsel, der vil rette sig mod os, som en øget risici, siger han.

Telia er ikke kun til stede på det danske marked, men er større i både Sverige, Norge og Finland. Dermed udgør den danske del af forretningen et lille ben i den samlede koncern, der i kvartalet har omsat for over 15 milliarder kroner.

/ritzau/