2019 blev endnu et år med røde tal på bundlinjen for forårsrullefabrikanten Daloon.

Det fremgår af virksomhedens seneste årsregnskab.

Her kan man læse, at Daloon i 2019 lander på et minus på rundt regnet 22 millioner kroner, og selv om det er en forbedring på knap en million i forhold til året før, så er det stadig noget, der ærgrer administrerende direktør Peder Christian Andersen.

For selv om han i et interview med Fyens.dk fortæller, at det rent faktisk går godt i virksomheden, og at salget stiger årligt, så kan han ikke komme uden om, at underskuddet generer ham.

»Det er skideirriterende. Tal er tal, og de underskud går mig på,« siger han til Fyens.dk.

Ifølge Fyens.dk skyldes dele af underskuddet, at Daloons engelske datterselskab har købt og overtaget en virksomhed, som er blevet en del af fabrikantens fabrik i England.

Den proces har medført store omkostninger til blandt andet afskedigelser og flytning.

Daloon blev grundlagt i København i 1960 af Sai-chiu Van og er siden blevet videreført af sønnen Hemming Van.

Sidstnævnte stoppede som administrerende direktør i 2015, da Daloon blev solgt til en hollandsk fødevarevirksomhed.