Hvidvasksag vokser i Danske Bank. Det samme gør presset på banken, mener iagttagere. Undersøgelse afventes.

København. Mens omfanget af potentielt hvidvaskede milliarder i Danske Banks estiske afdeling vokser markant, tiltager også presset på bankens ledelse. Det lyder fra iagttagere.

- Det her er selvfølgelig enormt belastende for banken. Bankens ledelse og medarbejdere bliver jo hele tiden konfronteret med det, når de er uden for banken, siger Niels Lunde, erhvervskommentator og chefredaktør på Børsen.

- Men det er svært at se, hvad banken skal gøre lige nu andet end at vente på den undersøgelse, som er i gang, siger han.

Berlingske Business har via et nyt læk af informationer om transaktioner i Danske Banks estiske afdeling fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget.

Berlingske har informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner, hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 milliarder kroner.

Sagen har indtil nu kostet en af bankens højt placerede direktører jobbet. Lars Mørch, medlem af direktionen med ansvar for den baltiske forretning, forlod banken allerede i april.

Men presset vokser på resten af topledelsen, herunder topchef Thomas F. Borgen, og bestyrelsen.

- Men nu venter vi jo på bankens egen undersøgelse, der kommer til september. Hvad det får af ledelsesmæssige konsekvenser, er simpelthen ikke til at sige lige nu, siger Niels Lunde.

Ifølge Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, er det op til bankens bestyrelse at opveje, om topledelsen er mere til skade end gavn.

Sagen om potentiel hvidvask har fået megen omtale og givet anledning til hård kritik af bankens rolle fra blandt andet flere politikere.

- Det her er meget alvorligt. Men vi skal huske på, at for Danske Bank drejer det sig om en lille del af forretningen.

- Det er klart, at hvis sagen får så stor betydning for omdømmet, at det går ud over resten af forretningen, så må bestyrelsen overveje, om topchefen er den rette frontfigur, siger Lars Krull.

Bagmandspolitiet følger sagen om mulig hvidvask tæt, ligesom Finanstilsynet løbende vurderer nye oplysninger i sagen, lyder det fra begge myndigheder onsdag.

Danske Banks ledelse ønsker ikke at lade sig interviewe. Banken siger i en skriftlig kommentar, at man afventer en undersøgelse af sagen.

/ritzau/