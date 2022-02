Du kender måske følelsen. Du har lige lagt dig til rette i sofaen, sat den gode film på – men pludselig kommer du i tanke om, at popcornene mangler.

Men hvis du ikke gider at rejse dig, kommer der nu en løsning på det problem.

Fra 17. februar kan aarhusianere, der lige står at mangler popcorn til filmen, en mælk til morgenkaffen eller oksekød til lasagnen nemlig få det leveret på få minutter.

Leverings-startuppet Gorillas sender torsdag deres cykelbude på gaden og kan fremover tilbyde kunderne i Aarhus cirka 1700 dagligvarer.

Budene kører ud på elcykler i det centrale Aarhus, Frederiksbjerg og Åbyhøj.

Gorillas er allerede i mere end 60 byer verden over, blandt andet Amsterdam, London, Paris og New York.

»Vi åbner i Aarhus med en ambition om at ændre måden, aarhusianerne handler dagligvarer på. Hos Gorillas ønsker vi at gøre indkøbsoplevelsen bekvem, fleksibel og spare kunderne en masse tid ved at levere friske produkter ud hurtigere, end de selv kan nå at tage i supermarkedet,« siger Ann-Sophie Adamsen, der er Gorillas nordiske handelschef.

Gorillas har indgået en række partnerskaber med lokale leverandører som La Cabra, Ebeltoft Gårdbryggeri, Grand Fromage, Dining Six og Depanneur. Gorillas har som mål at støtte lokale forhandlere og deres kvalitetsprodukter.

»Kunderne kan forvente et lokalt kvalitetssortiment, håndplukket til dem. De lokale partnerskaber bidrager til vores ønske om at gøre vores udbud lokalt og nært. Det gør vi blandt andet ved at indkøbe lokale specialiteter og samarbejde med en lang række lokale leverandører. Det er meget vigtigt for os, at vi er mere end blot en leveringtjeneste,« siger Ann-Sophie Adamsen.

Gorillas kom til København for cirka et halv år siden.

»Vores introduktion i København er gået over al forventning, og derfor kan vi nu flytte ind i Aarhus tidligere end forventet. Det er på mange måder historien om Gorillas, som på rekordtid er gået fra at være en lille startupvirksomhed til i dag at have over 14.000 ansatte globalt,« siger Ann-Sophie Hermansen.

Gorillas blev grundlagt i 2020 og på et halvt år har de udvidet til mere end 60 byer. Virksomheden har 200 varehuse fordelt på ni lande – og alene i 2021 leverede de over 10 millioner ordre.

I januar annoncerede Wolt, at også de begyndte at levere dagligvarer til aarhusianerne.