Det er ikke meget ro, der har været i selskabet Løgismose Meyers på det seneste.

Og nu kommer der endnu en skidt nyhed for den store fødevarekoncern.

Denne gang er det finansdirektøren, Henning Andersen Bröchner, der har valgt at trække stikket efter kun ni måneder på posten.

Det oplyser Henning Andersen Bröchner selv på sin LinkedIn-profil.

'Efter grundige overvejelser har jeg valgt at forlade min stilling som CFO i Løgismose Meyers. Jeg er glad for, at det er sket på en god måde, og at min efterfølger nu er fundet og kan blive sat godt ind i opgaverne,' skriver han.

Han har ikke selv yderligere kommentarer til baggrunden for, at han har sagt op, men til Børsen uddyber selskabets administrerende direktør:

»Hvis man er landet i noget, som man ikke kan se sig selv i, synes jeg, at man har en forpligtelse over både sig selv og virksomheden til at stoppe der, og det er den konklusion, Henning selv er kommet frem til,« siger Jesper Uggerhøj.

Han forklarer yderligere, at Henning Andersen Bröchner gav dem nyheden for et par måneder siden.

Derfor har man også allerede fundet en afløser.

Det bliver Lizette Kjellerup, der kommer fra en post som finansdirektør i Falck Training.

Hun bliver den fjerde til at sidde på posten siden sammenlægningen for små fem år siden.

Der er blevet skiftet meget ud på ledelsesgangene, siden IK Investment købte Løgismose og Meyers for at slå dem sammen i 2014.

Claus Meyer erkendte i juni, at tingene langtfra er gået som planlagt.

At selskabet ikke har fået det maksimale ud af mulighederne.

»På det grundlag er jeg ikke overbevist om, at virksomheden har haft det bedst mulige ejerskab,« sagde Claus Meyer til Børsen.

Jesper Uggerhøj er den tredje administrerende direktør siden sammenlægningen. Han blev ansat i januar.