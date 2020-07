2019 var en hård omgang for Flying Tiger Copenhagen.

Den danske detailkæde kom således ud med et underskud på hele 223 millioner kroner efter skat.

Det skriver Finans, som har taget et kig i virksomhedens årsregnskab.

Her fremgår det, at Flying Tiger Copenhagens driftsresultat - trods det store underskud - formåede at gå i plus med et overskud på 68 millioner kroner.

2019 var desuden første gang i fem år, at omsætningen i detailkæden ikke steg - den gik tværtimod marginalt tilbage med 26 millioner kroner.

Virksomhedens årlige omsætning lød derfor på 5,226 milliarder kroner, hvilket trods alt stadig er en sjat penge.

Trods udfordringerne i 2019 er resultatet ikke lige så dårligt som året før.

I 2018 lød driftsresultatet - ifølge Finans - på 210 millioner kroner i underskud, mens det samlede underskud for året løb op på 541 millioner kroner.

Underskuddet skyldtes, at virksomheden er i gang med et større oprydningsarbejde, som skal skabe en mere effektiv forretning med fokus på vækst i de eksisterende butikker i stedet for at fokusere på at åbne nye filialer.

Coronakrisen og den dertilhørende lockdown medførte i april 2020, at Flying Tiger Copenhagen måtte lukke ned.

I den forbindelse blev der lagt en ny finansiel plan, hvor virksomheden blandt andet fik lavet en ny låneaftale med banker på en halv milliard kroner.