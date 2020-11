Næstved har allerede to shoppingcentre. Snart kommer der endnu et.

2. december går byggeriet af et helt nyt shoppingcenter i den sydsjællandske by i gang.

Det nye butikscenter bliver 16.000 kvadratmeter stort og kommer til at ligge ved Køgevej – lige bag Næstved Megacenter. Det skriver Sjællandske.

Ejendomsudviklingsselskabet Innovater, som står bag opførelsen af det nye shoppingcenter, har allerede lejet 95 procent af butikslokalerne ud.

Når det nye centeret efter planen slår dørene op i februar 2022, vil kunderne kunne handle ind i flere kendte kæder.

Herunder to, som flytter ud af Næstved Megacenter for at få mere plads i det nye center.

Det drejer sig ifølge Sjællandske om Elgiganten og BabySam.

Derudover vil restaurantkæden Bones, Jysk og Jem & Fix være at finde i det kommende storcenter.

Innovater købte grunden ved Køgevej, hvor det nye shoppingcenter kommer til at ligge, at Næstved Kommune for tre år siden.