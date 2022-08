Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere udenlandske banker indtog nøglerollen, da det canadiske pensionsselskab Hoopp trak 912 millioner kroner ud af den danske statskasse fra 2011-2014.

Men i disse dage forsøger de at få en stor erstatningssag mod dem afvist.

Det skriver Børsen.

Bankerne er slæbt i Østre Landsret af Skatteforvaltningen. De vil nemlig have dem gjort erstatningsansvarlige, fordi de ifølge danske myndigheder var helt afgørende for, at pensionsselskabet uberettiget kunne få pengene ud af statskassen og dele dem med bankerne.

Men bankerne vil have sagen mod dem afvist på grund af manglende dansk værneting. Det betyder, at de mener, sagen mod dem slet ikke kan anlægges ved en dansk domstol.

Hoopp og bankerne er ikke beskyldt for at have svindlet, men Skat mener, at pengene uberettiget er blevet udbetalt.

Det drejer sig om de udenlandske storbanker Barclays Bank, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Bank of America (Merrill Lynch), og The Bank of Nova Scotia.

Healthcare of Ontario Pension Plan er en af Canadas største pensionskasser med aktiver for omkring 380 milliarder kroner.

Der blev trukket 912 millioner ud af statskassen gennem 317 transaktioner. Desuden blev der forsøgt med yderligere 182 anmodninger, hvor man forsøgte at få yderligere 1,3 milliarder kroner.