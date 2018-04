»Det ser meget svært ud.«

Sådan lyder meldingen fra statens forhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), efter at forhandlingerne i Forligsinstitutionen søndag aften er sat på pause efter en weekend med lange forhandlinger.

»Vi har de her mange dage og nætter, jeg har befundet mig i forligsinstitutionen forsøgt en masse muligheder,« siger ministeren, der dog understreger, at hun ikke må løfte sløret for de konkrete forhandlinger:

»Men jeg må bare kommentere, at det på nuværende tidspunkt unægteligt ser meget svært ud.«

Foran Forligsinstitutionen i København. Søndag den 22. april 2018. Foto: Jens Astrup Foran Forligsinstitutionen i København. Søndag den 22. april 2018. Foto: Jens Astrup

Selv om det er en hård udmelding fra ministeren, så er forhandlingerne i Forligsinstitutionen ikke brudt sammen. De er blot sat på pause.

Forligsinstitutionen i København. Søndag den 22. april. Foto: Jens Astrup Forligsinstitutionen i København. Søndag den 22. april. Foto: Jens Astrup

Forhandlingerne for de statsligt ansatte er sat på pause til mandag klokken 14, mens forhandlingerne på det kommunale og regionale område bliver genoptaget tirsdag klokken ti.

Det oplyste Bente Sorgenfrey, formand for organisationen FTF, søndag aften klokken 22.45 på Twitter:

Så er der pause i forhandlingerne på det kommunale og regionale område til tirsdag kl. 10. Det statslige område fortsætter forhandlingerne mandag kl. 14 i forligsinstitutionen #EnLøsningForAlle #OK18 #dkpol #arbejde pic.twitter.com/Pyc5F6sZvi — Bente Sorgenfrey FTF (@bentesorgenfrey) 22. april 2018

Opdateres...

/ritzau/