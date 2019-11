Der bliver solgt omkring 1,5 millioner juletræer hvert år. Træer, der formentlig bliver skrottet og brændt af, når julen er ovre.

Men sådan skal det ikke være længere, hvis det står til folkene bag webshoppen 100 % ØKO.

Her er det nemlig muligt at 'leje' et juletræ. Juletræet bliver leveret til din hoveddør i en potte. Medmindre du vælger at beholde juletræet, kommer de og henter træet, når festlighederne er overstået.

Hvis du vælger løsning to, så bliver dit juletræ genplantet. Dermed er der tale om et væsentligt mere bæredygtigt juletræ, end hvis det blev brændt af. Et juletræ binder ifølge webshoppen mellem 5-8 kg CO 2 , når de vokser, men det bliver udledt igen, når det bliver fældet.

Det fortæller Head of Sales Kristoffer Sparre fra den nyåbnede webshop.

»Vi tænkte, hvad kan vi gøre lige nu for at gøre en forskel, og så kom denne idé,« siger han.

Webshoppens mål er at fremme bæredygtige initiativer på supermarkedsfronten. Man vil også gerne sælge plastikfri løsninger.

Foreløbig er der gået omkring 5.000 juletræer gennem kasseapparatet. Kristoffer Sparre håber på, at de ender med at få solgt 10.000 juletræer inden juleaften.

»Vi har solgt juletræer til danskere i stort set hele landet,« siger han.

Drømmen er, at de får solgt nok juletræer til, at de kan købe deres egen landbrugsjord, hvor træerne bliver genplantet. Så kan man få et 'abonnement' på sit træ, der kan følge en hele livet – eller træets liv.

Prisen på et juletræ ligger på mellem 240-845 kroner hos webshoppen. Ud af det beløb går 30 kroner til en af tre velgørende organisationer, som man selv vælger ved købet.

Det kan også lade sig gøre i den lokale Kvickly i Kalundborg. Her har Lions Club i Kalundborg solgt juletræer i mange år, men i år vil de også leje 'juletræer' ud.

»Vi graver træerne op, og når folk er færdige med at bruge dem, så er der plads til, at de kan blive gravet ned igen i den samme skov,« siger Flemming Larsen, der er præsident i Lions Club Kalundborg, til TV 2 Øst.

Flemming Larsen har lavet en aftale med en lokal skovfoged, som de lejer træerne af. Man skal bestille sit træ ved Kvickly'en inden 14. december.

