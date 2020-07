Flixbus, Kombardoexpressen, Gomore - og selvfølgelig DSB.

Konkurenterne er efterhånden mange, men nu kaster en ny spiller sig ind i kampen om at fragte danskere fra A til B.

'Lynbussen' er navnet på et nyt busrejsekoncept, som med faste lave priser vil give baghjul til konkurrenterne.

Busselskabet reklamerer med lav ventetid, danske lokale vognmænd og lave priser. Priser, som uanset turen ikke overstiger 200 kroner.

Og tager man et kig i Lynbussens køreplan, kan man da også tage turen fra Aarhus til København for 125 kroner, men hvis man køber et returbillet, står hele billetten til 200 kroner.

»Vi har samme pris, alle dage, hele året rundt,« lyder det fra Steen Petersen, som er manden bag Lynbussen, der kørte sin første tur fredag.

»Folk prøver at undgå den offentlige trafik, fordi det er for dyrt. Med lynbussen vil man på sigt kunne køre fra Skagen til Helsingør for 200 kroner,« lyder løftet fra Steen Petersen.

»Jeg brænder for det her, og jeg vil så gerne give danskerne billigere transportmuligheder.«

Lynbussen skal dog have en stille og rolig opstart, og lægger ud med kun at køre fredag og søndag, hvor der for det meste er flest passagerer, der skal krydse landet.

Ligeledes er det i begyndelsen kun to ruter, som Lynbussen kommer til at køre: Fra Aarhus og Esbjerg til København - og retur.